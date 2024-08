Sinner la fiducia è tutto | come se niente fosse successo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 13 agosto 2024) Jannik, quello che è accaduto non ha alcun peso: i numeri parlano chiaro e la, del resto, è. Diciamoci la verità: quello che è accaduto in Canada, a Montreal, ci ha lasciati tutti con l’amaro in bocca. Senza Carlos Alcaraz e Novak Djokovic tra i piedi, sembrava praticamente scontato che Jannikavesse già la vittoria in mano. Abbiamo invece scoperto, cosa assai “strana”, che l’azzurro non è il robot che molti credono sia. Che anche lui ci mette un po’ a tornare in sella, quando il suo fisico viene messo alla prova. Jannikè il secondo favorito per la vittoria (LaPresse) – Ilveggente.itLa sconfitta rimediata ai quarti del Masters 1000 da Andrey Rublev, almeno quello, ha dimostrato ai detrattori che il nativo di San Candido non ha mai mentito,purtroppo e ingiustamente si è pensato quando ha annunciato di dover rinunciare alle Olimpiadi.