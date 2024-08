Schianto ferito un 87enne | rifiuta il ricovero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Incidente ieri pomeriggio in via Tavernelle, all’altezza del civico 40. A scontrarsi sono state una Peugeot nuova di zecca e una Nissan Micra. Ad avere la peggio in seguito allo, che è stato piuttosto violento, è stato un anziano di 87 anni immediatamente soccorso da un equipaggio della Croce Rossa di Ancona L’uomo ha riportato un brutto trauma toracico, ma nonostante tutto hato il trasporto in ospedale. Illesa invece la conducente dell’altro pezzo. Sul posto i rilievi per disciplinare il traffico.