Ravenna torna la Sagra del Buongustaio Il programma | dai piatti romagnoli al dj-set

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Reda (), 13 agosto 2024 – A Reda, località situata a pochi chilometri da Faenza, è iniziato il conto alla rovescia in vista della delladel, la cui 25esima edizione si svolgerà da sabato prossimo (17) fino a venerdì 23 agosto nell’area del campo sportivo parrocchiale. Anche quest’anno la kermesse ruoterà attorno alla buona cucina, con particolare attenzione al prezzo. Primi 'fatti in casa', il ‘Piatto del’ e altre specialità della tradizione romagnola saranno il punto forte dello stand gastronomico, aperto tutte le sere dalle 19; la domenica dalle 18,30 e anche a pranzo dalle 12. Di fronte agli stand si aprirà lo spazio dedicato alle attrazioni per i bambini, alla pesca gigante con ricchi premi, al mercatino di eccellenze artigiane e all’arena spettacoli.