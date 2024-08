Raid Vandalici a Campotosto | Auto di Turisti Presa di Mira Danni e Furti sulle Rive del Lago

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 13 agosto 2024) L'Aquila - Continuano gli episodi di vandalismo enelle aree di sosta attorno aldi, dove diversee camper sono stati presi didai ladri. Finestrini mandati in frantumi, serrature forzate e ruote squarciate sono il bilancio di un weekend che ha lasciato l’amaro in bocca a molti, la cui vacanza è stata rovinata da questi atti criminosi. "Il nostro weekend si è concluso molto male e con grande rabbia," racconta una turista che ha trovato la propriadanneggiata al ritorno dal. La vettura, parcheggiata in una delle piazzole lungo il perimetro del bacino artificiale, presentava un finestrino rotto, la serratura del lato guida forzata e una ruota squarciata. "Abbiamo dovuto passare due ore a raccogliere i vetri all'interno della macchina e a montare il ruotino, che purtroppo era sgonfio.