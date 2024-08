Previsioni Meteo per Roma e il Lazio 14 Agosto 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 agosto 2024), Mercoledì 14: sole splendente e temperature in aumento. Previste temperature massime di 35°C e allerta afa nella Capitale. Il tempo sue l’interosi preannuncia stabile e assolato per la giornata di mercoledì, con temperature che toccheranno picchi estivi, secondo l’ultimo bollettinorologico. Gli esperti prevedono una giornata senza precipitazioni e con temperature massime che raggiungeranno i 35°C, mentre le minime si fermeranno a 26°C. L’afa sarà l’unico disagio significativo, con il zero termico posizionato a circa 4388 metri., il sole regnerà sovrano per tutto il mercoledì, garantendo cieli limpidi e un clima ideale per attività all’aperto, se si eccettua l’elevata temperatura.