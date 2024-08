Previsioni meteo caldo e afa hanno le ore contate | dopo Ferragosto arrivano i temporali

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 13 agosto 2024)L’anticiclone africano imperversa ancora sull’Italia, ma la situazione potrebbe cambiarecon l’arrivo dei: è quanto rivelano le. Fino a giovedì 15 agosto, infatti, il cielo sarà prevalentemente sereno con ilafricano e l’afa che continuerà a imperversare su gran parte d’Italia. La situazione, tuttavia, potrebbe iniziare a cambiare già da venerdì 16 con i primi rovesci che si verificheranno dal mattino in Sardegna per poi interessare nel tardo pomeriggio il Nord e i rilievi appenninici. Nuvolosità irregolare prevista per sabato 17, mentre la vera svolta si avrà a partire da domenica 18 agosto quando l’instabilità sarà più diffusa al Centro Nord con rovesci epiù diffusi e localmente forti nel pomeriggio.