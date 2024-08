Prato medagliata ai Giochi I podi da Atene a Parigi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Da2004 a2024: passano gli anni, macontinua comunque a prendere parte alle Olimpiadi e a conquistare una medaglia. L’ultimoo a cinque cerchi - in ordine cronologico - è stato di Vittoria Guazzini, d’oro. Vent’anni fa fu Jury Chechi, a quasi 35 anni e dopo aver annunciato il ritorno alle competizioni poco più di un anno prima, a guadagnarsi il bronzo negli anelli. Il "portabandiera pratese" a Pechino 2008 era invece Stefano Tempesti, che ha preso parte aiininterrottamente da Sydney 2000 a Rio 2016. E la prima soddisfazione olimpica, per il portiere cresciuto nell’allora Futura, arrivò a Londra 2012 con la medaglia d’argento. Un’edizione che sorrise peraltro anche a Marta Pagnini, che si aggiudicò la medaglia di bronzo con le Farfalle. E poi c’è stata Rio, forse l’apoteosi con quattro medaglie complessive "made in".