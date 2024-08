Nadia Toffa e il suo ultimo messaggio a Le Iene | Non è il quanto vivi ma come vivi VIDEO

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 13 agosto 2024) Il 13 agosto del 2019 moriva, la conduttrice del programma Mediaset Leche aveva raccontato sui social la sua malattia. Affetta da un tumore al cervello, la presentatrice bresciana non ha mai smesso di parlare ai fan delle sue condizioni, consegnando loro unmolto toccante. Il filmato è stato girato il 21 dicembre 2018 nella casa died è una sorta di dialogo con uno degli autori storici dello show, Giorgio Romiti. Quando lui chiede perché della richiesta di realizzare ilrisponde a cuore aperto: “Perché in questoanno sono cambiata tantissimo. Non è il, ma. Quando muore una persona, trovo stupida la domanda: quanti anni aveva? Non contano gli anni, ma se hai vissuto intensamente. Io sto facendo il possibile per ritardare la mia morte, tutte le cure possibili.