Israele l’Iran ignora l’Occidente sull’invito a fermare le minacce Non cerco il permesso

(Di martedì 13 agosto 2024) Teheran, 13 agosto 2024 - L'Irane respinge la richiesta dei Paesi occidentali di ritirare lecontroaffermando che non sta cercando il “” per vendicarsi contro il suo nemico, che accusa di aver assassinato il leader di Hamas Ismaïl Haniyeh sul suo territorio. “La Repubblica islamica è determinata a difendere la sua sovranità e non chiede a nessuno l'autorizzazione per esercitare i suoi diritti legittimi”, ha dichiarato in un comunicato stampa il portavoce del ministero degli Esteri, Nasser Kanani. Dall’altro lato,ha affermato che a qualsiasi attacco diretto da parte dell'Iran risponderà con un attacco sul territorio iraniano. TOPSHOT - Smoke billows following Israeli bombardment in Nuseirat in the central Gaza Strip on August 11, 2024, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian militant group Hamas.