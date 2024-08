Incendio oggi a Sassuolo | due appartamenti danneggiati dieci fuori casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024)(Modena), 13 agosto 2024 – Un violentoè divampato nella notte a, in Largo Borgo Venezia: erano da poco trascorso le 4. Le fiamme sono partite da un appartamento al primo piano della palazzina ed è stata coinvolta maggiormente la cucina, anche se si sono verificati danneggiamenti in tutto l'appartamento. Le quattro squadre dei Vigili del fuoco intervenute hanno affrontato le fiamme e il calore che hanno lambito anche l'appartamento al piano superiore (il secondo), il quale ha riportato danni alla cucina. Alla fine dell’intervento sono risultati inagibili entrambi glie due famiglie sono stet evacuate e prese in carico dal comune, per un totale di 10 persone circa. Isolati gli impianti. Le persone hanno avuto modo di rientrare brevemente negliper recuperare vestiti e altri beni.