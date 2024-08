I Giochi del 2040? Una grande opportunità sarebbe bellissimo ospitarli a Firenze

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) "Lo confesso. A me le Olimpiadi fanno impazzire. Sono il trionfo dello sport e quindi la vittoria dei valori umani più belli. Anche per questo avevamo lanciato la candidatura di Roma 2024:stato". Lo scrive su X il leader di Italia Viva Matteo Renzi. "Ora archiviate nel cuore le emozioni rimangono da fare due cose. La prima: evitare che il governo dei cognati provi a mettere le mani anche sul Coni. Lo sport è e deve restare indipendente – aggiunge –. La seconda: sognare il futuro. Abbiamo perso il treno del 2024 ma ora è il momento di progettare la prossima occasione. Nel 2028 le Olimpiadi saranno a Los Angeles, nel 2032 in Australia, nel 2036 in Asia, a occhio in India. Se vogliamo giocarci una chance dobbiamo attendere il turno europeo del. Roma si è chiamata fuori, ahimè. Milano avrà le Olimpiadi invernali. Tocca a un altro territorio italiano.