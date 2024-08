Germania sempre più in crisi in agosto collassa l’indicatore delle aspettative economiche Recessione in vista

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Economia tedescapiù in difficoltà dopo che nel secondo trimestre dell’anno il pil è calato dello 0,1% sorprendendo in negativo gli analisti.Zew del sentimento economico dellaper il prossimo semestre ha registrato in: si è fermato a 19,2 punti, cioè 22,6 punti sotto il valore di luglio. L’ultima volta che lesi sono deteriorate in modo simile è stato nel luglio 2022, prima che il Paese andasse in. Anche la valutazione della situazione economica attuale è diminuita, con l’indice sceso di 8,4 punti a -77,3 punti. Per l’indice, fra i più osservati fra quelli che anticipano l’andamento dell’economia, si tratta del livello più basso da gennaio.