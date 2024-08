Fipe | 215 milioni di presenze in Italia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 13 agosto 2024) 10.40 Il numero diinper le vacanze salirà a quota 215mln,una crescita dell'1,6% trainata dalledi stranieri, in aumento del 4% rispetto al 2023. E' quanto stima-Confcommercio. L'aumento degli stranieri compenserà la riduzione pari allo 0,8% dei turistini. Ad agosto si dovrebbero registrare 84,1 mln di, per una spesa turistica complessiva pari a oltre 24 miliardi di euro. Nei tre mesi estivi la spesa dovrebbe attestarsi sui 62 mld di euro, di cui 11,7 mld per i pasti fuori casa.