’Estate sicura’ | l’elicottero della polizia veglia su Senigallia

(Di martedì 13 agosto 2024) Continua il progettoinsieme in sicurezza’, avviato dal questore di Ancona, Cesare Capocasa, d’intesa col prefetto. Sabato mattinadi Stato ha sorvolato la città per effettuare opera di controllo del territorio, monitoraggio e prevenzione dei reati. Presente inoltre in piazza Saffi il gazebodi Stato, dove è stato posto a disposizione dei cittadini materiale informativo inerente reati di particolare allarme sociale, soprattutto in tema di violenza sulle donne, truffe agli anziani e bullismo e cyberbullismo tra minori. Presente anche il medicodi Stato, che ha informato la popolazione, tra l’altro, sui rischi indotti dai colpi di calore. Sabato notte è inoltre stato assicurato un presidio interforze sul lungomare, al fine di garantire la sicurezza dei numerosissimi cittadini e turisti presenti.