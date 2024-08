Eliminare il calcare con metodi naturali la guida definitiva

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Rimuovere il, specialmente quello accumulato da tempo, è una delle principali sfide delle pulizie casalinghe. Prima di passare in rassegna alcuni dei principali rimedi– ecologici ed economici – che possono far splendere di nuovo lavandini e sanitari, è utile ricordare che igienizzarli regolarmente può prevenire la formazione delle incrostazioni, soprattutto in aree in cui l'acqua del rubinetto è particolarmente dura. Aceto bianco Ecco uno dei rimedi della nonna per eccellenza. Dopo aver diluito l’aceto con un po’ di acqua, si applica la miscela con una spugna sulle incrostazioni e si lascia agire. Per le incrostazioni più ostinate, bisognerebbe lasciare immerse le parti da pulire in acqua e aceto per tutta la notte. Dopo aver eliminato il, si asciugano i vari componenti con un panno pulito.