Digitalizzazione della Pubblica amministrazione Confartigianato | Italia quintultima nella Ue

(Di martedì 13 agosto 2024) “L’è ancora in ritardodei rapporticon cittadini e imprese. Solo il 41,3% deglini interagisce con gli enti pubblici attraverso internet, rispetto al 54,3%media dell’Unione Europea. E siamo al 23/o posto nell’Ue per l’offerta di servizi pubblici digitali alle imprese”. E’ “l’allarme” contenuto in un rapporto sulla burocrazia elaborato dasu dati Eurostat e Eurobarometro che evidenzia: “siamo ancora distanti dagli standard di innovazione europei”, rilevando anche il ritardo più marcato del Sud.