Dal tango alla disco nella piazza del paese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Ha preso il via ieri sera una nuova manifestazione a Castiglione dei Pepoli, che proseguirà fino a domenica 18 agosto: una settimana piena di movimento in attesa della grande Fiera del weekend successivo. Una pista da ballo è stata montata indella Rimembranza per sperimentare tanti tipi di balli, dalal Dj set. Ieri la serata di debutto a tema balli caraibici con le immancabili salsa e bachata, si prosegue stasera con DJ Giotto sulle note della musica anni 70/80/90. Domani e giovedì 15 il classico evento tanto atteso indella Libertà: ’Pepoli From Ibiza’ che farà divertire grandi e piccini. Venerdì 16 serata ballo anni ‘50 con i grandi classici del boogie woogie e dello swing.