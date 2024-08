Curiosità e timori Arriva la prima Taric L’importo della tassa è già visibile online

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Ferragosto col fiato sospeso a Montale in attesa dell’arrivofatturanuova tariffa corrispettiva dei rifiuti che ha sostituito la vecchiaTari. Sarà una fattura semestrale visto che su decisione di Alia non è stata emessa la fattura del primo trimestre. C’èe anche una certa apprensione per gli effetti sul portafogli del nuovo sistema che promette di premiare chi differenzia i rifiuti e di penalizzare chi non lo fa. L’incertezza è accresciuta dal fatto che sulla app di Alia è possibile già da ora, previa procedura di iscrizione on line, vederedovuto, cioè quanto c’è da pagare, ma non è presente la fattura nella sua interezza, per cui per conoscere i dettagli bisogna aspettare la versione cartacea per posta.