Colpita da un fulmine ad Alba Adriatica | Pamela Di Lorenzo non si è svegliata dal coma

(Di martedì 13 agosto 2024) Non ce l’ha fatta la donna di 42 annida unche il 3 agosto scorso si è abbattuto sulla spiaggia diaffollata di bagnanti.Dinon si èdalDiviveva con il marito e il figlio di dieci anni a poca distanza da quella spiaggia libera ubicata tra gli stabilimenti balneari Piccolo Chalet e Caraibi. Nello stesso quartiere al confine con la vicina località di Tortoreto Lido era anche cresciuta e lavorava come barista.Diera al mare con un’amica. Aveva piovigginato, ma in spiaggia c’erano ancora tante persone. Poi all’improvviso, intorno a mezzogiorno, il lampo e il boato. La violenta scarica finita sulla sabbia ha ferito anche l’amica e una turista francese, maera la più grave. Il suo cuore aveva smesso di battere. Immediati i drammatici soccorsi di chi si trovava sul posto.