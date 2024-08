Champions League 2024 2025 Rangers eliminati | il Milan in seconda fascia al sorteggio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) C’erano solo idi Glasgow tra ile lanel prossimodi, ora non più. La squadra scozzese era infatti l’unica, nel caso si fosse qualificata per la fase a gironi, con il ranking più alto rispetto ai rossoneri e avrebbe avuto la priorità. Questa sera, però, è arrivata l’eliminazione per mano della Dynamo Kiev nel ritorno del terzo turno preliminare. Due reti nei dieci minuti finali hanno portato la compagine ucraina ai playoffs. Definito, così, il quadro delle italiane nell’urna di Nyon: Inter in prima; Atalanta, Juventus ein; Bologna in quarta: ilinalSportFace.