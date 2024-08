Calci pugni minacce di morte | lei è in terapia intensiva Lui finisce in carcere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Perugia, 13 agosto 2024 - È stata ricoverata nel reparto didell'ospedale di Perugia un donna aggredita dal suo compagno, un italiano di 41 anni, ora arrestato dalla squadra mobile del capoluogo umbro. A suo carico la Polizia ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare inper maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi. Dalle indagini è emerso che l'indagato, già dopo due settimane dall'inizio della relazione, l'avrebbe maltrattata e percossa più volte. In un'occasione l'uomo, dopo averla schiaffeggiata - in base all'accusa -, l'aveva chiusa a chiave all'interno del suo ufficio da dove la vittima era riuscita a scappare dopo diverse ore.