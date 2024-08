WTA Cincinnati Martina Trevisan fermata al turno decisivo delle quali | passa Montgomery

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 agosto 2024)non è riuscita are lo scoglio delficazioni del WTA 1000 di. La giocatrice toscana aveva superato ieri l’australiana Aryna Rodionova, ma oggi si ècontro la statunitense Robincon un doppio 6-4, non riuscendo così ad accedere al tabellone principale. Un match che è stato più equilibrato di quello che il punteggio mostra:ha preso subito il vantaggio di un break nel primo set, tenendo ildi servizio successivo durato addirittura 24 punti. La fiorentina non è più riuscita a prendersioccasioni nel parziale sul servizio della sua avversaria, ha salvato un paio di palle break sulla sua battuta, ma ha ceduto per 6-4 il primo parziale.