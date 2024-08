Virus sinciziale bambini | nelle Marche arriva nuovo anticorpo monoclonale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ancona, 12 agosto 2024 – È in partenza la nuova campagna di prevenzione contro ilrespiratorio(Vrs) nei, responsabile di severe infezioni delle basse vie aeree come bronchioliti e polmoniti. Lepartono dall’autunno e lo fanno con unper neonati enella loro prima stagione di circolazione del. La somministrazione potrà essere effettuata dai pediatri di libera scelta o nei centri vaccinali. Qual è ilIl via libera è stato dato dalla giunta regionale: ilche sarà somministratoè il Nirsevimab, approvato nei mesi scorsi dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema). L'adesione sarà su base volontaria.