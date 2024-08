Terrore in centro a Londra | accoltellate una bambina e una donna

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 12 agosto 2024) Attimi di, dove unadi 11 anni e unadi 34 anni sono state portate d’urgenza in ospedale dopo essere statein mattinata, oggi 12 agosto, nella trafficata Leicester Square, nel cuore della City. La polizia locale su X (Twitter) ha spiegato che un uomo è stato arrestato e attualmente è trattenuto in custodia. “Non sembrano esserci altri sospetti in circolazione”, hanno fatto sapere le autorità.Leggi anche: Forte tempesta solare in corso: blackout radio e possibili aurore in vista Non sono state date altre informazioni sulle condizioni delle due vittime che sono state trasportate in “un importantetraumatologico”, hanno spiegato i paramedici. Come hanno riferito testimoni oculari, lae la piccola sono state soccorse dai commessi di un negozio in attesa dell’arrivo dei paramedici.