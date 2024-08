Sui campi da calcio tornano la zebra e il trifoglio adidas grazie alle terze maglie di 5 top club tra cui la Juve

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ci sono Alex Del Piero, Zinédine Zidane, Rio Ferdinand, Patrick Vieira e Bastian Schweinsteiger. No, non è l'inizio di una barzelletta ma si tratta del teaser usato daper lanciare ledei suoi topntus, Arsenal, Bayern Monaco, Manchester United e Real Madrid. Lo ha fatto scegliendo come testimonial alcune delle leggende viventi dei rispettivi: perché quello dei third kit della nuova stagione è un vero e proprio tuffo nel passato, e ripercorrere la storia di questicon alcuni protagonisti iconici ha perfettamente senso.