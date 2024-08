Primi trionfi al ’Mondialito dei campeggi’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Sono Prato Ecologia e Autoscuola Brasile le due squadre ad aggiudicarsi le prime finali della terza edizione deldei, il torneo per squadre giovanili e femminili di calcio a 5 formate dagli ospiti delle strutture turistiche della Partaccia. Dopo le battaglie durate tutta la settimana, entrambe le compagini hanno avuto la meglio sui loro avversari nelle finali delle rispettive categorie (Open femminile, riservata a donne over 18, e Piccoli AmicI, per le classi 2016/2017), aggiudicandosi così la coppa, consegnata ai capitani dal vice sindaco di Massa Andrea Cella e dal presidente del Csi di Massa Carrara Diego Vitale. Nell’emozionante sfida femminile, fra le ragazze del Ristorante Dal Pino e quelle di Prato Ecologia, ci sono state rimonte e controrimonte, con il successo finale deciso ai calci di rigore.