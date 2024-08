Piscina chiusa a Parma | gravi carenze igienico-sanitarie e mancanza di personale di soccorso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024), 12 agosto 2024 – Vasca, servizi igienici e spogliatoi in prenda a: questo ha spinto i carabinieri del Nas a mettere i sigilli a unadi, grazie a un’ordinanza del comune. Il controllo è stato effettuato dall’Ausl. In particolare, a preoccupare gli esperti sono stati i valori chimico-fisici dell’acqua, risultati oltre i limiti della legge che consentono la balneazione. Ma non solo: i carabinieri hanno anche segnalato ladi dotazioni minime di, diaddetto al salvataggio e persino del titolo autorizzativo per esercitare l’attività. Su input dei militari, il Comune ha emesso un'ordinanza di sospensione immediata dell'attivita` fino all'adeguamento della struttura ai requisiti della normativa regionale.