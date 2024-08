Ordine | Chiesa? Ha strategia chiara con l’agente c’entra l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 agosto 2024) Francoha parlato di Federicoe del suo futuro. A detta sua, il giocatore vorrebbe andare ala parametro zero.– Francoa Radio Radio discute di Federico. Il giornalista dà una sua interpretazione dei fatti: «Ladie del suo agente mi sembra: vogliono andare a parametro zero il prossimo anno al. Nel caso di, davvero la Juve può tenere un anno in tribuna? E lui è disposto a correre questo rischio? Penso sia una partita di poker, vediamo alla fine chi bluffa e chi no».