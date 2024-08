Olimpiadi di Parigi 2024 | grande successo di ascolti per le dirette sulla Rai

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 12 agosto 2024) “Lediappena concluse resteranno una pagina tanto indimenticabile ed entusiasmante quanto ‘impegnativa’ per il Servizio Pubblico: indimenticabile ed entusiasmante per le tante emozioni sportive e i successi italiani raccontati, ‘impegnativa’ perché ha rappresentato un traguardo da cui ripartire per continuare a portare – come abbiamo fatto quest’anno – ilsport e le sue storie, in chiaro, nelle case di tutti gli italiani, con straordinari risultati d’ascolto, culminati nel 40 per cento di share e oltre 5 milioni e mezzo di spettatori per la trionfale finale di volley femminile Italia-Usa. Uno sport che, al di là delle prestazioni di chi gareggia, è un linguaggio universale, è cultura del saper vincere e saper perdere, come tanti atleti ci hanno dimostrato.” Lo ha detto il Presidente e Ad della Rai Roberto Sergio.