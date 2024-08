Nuovi ambulatori al Goretti il via libera dal Consiglio comunale di Latina

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 12 agosto 2024), 12 agosto 2024 – Viadal, nella seduta di venerdì, al permesso a costruire in deroga al Prg in favore disanitari, presso l’ospedaledi. La deè passata all’unanimità dei presenti, visto l’intervento di interesse esclusivamente pubblico, adottato in virtù dell’articolo 14 del Dpr 380/2001. “Con questa dezione – ha affermato il sindaco Matilde Celentano – andiamo a soddisfare una richiesta della Asl che, a seguito dell’emergenza Covid, si è vista costretta a comprimere alcune attività in spazi minori, dovendo destinare alcune aree a zona specificatamente destinate a tale emergenza e imponendo una riorganizzazione interna dei servizi. L’atto approvato oggi va nella direzione della stretta collaborazione che abbiamo attivato con la Asl di