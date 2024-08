Mo | ex vice capo Idf ' non sono più sicuro che Israele sia uno Stato democratico'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tel Aviv, 12 ago. (Adnkronos) - "Nonchesia davvero unoin questo momento. Non è più una questione di sinistra o destra: queste definizioni non hanno più senso". Lo ha detto in un'intervista al Guardian Yair Golan, leader del partito di sinistra israeliano dei Democratici ed exdimaggiore dell'Idf. "La destra oggi in- spiega al giornale britannico - è composta da persone che pensano che possiamo annettere milioni di palestinesi e chedovrebbe adottare una sorta di politica di vendetta, che possiamo vivere con le nostre spade e non tentare di riconciliarci con i palestinesi o qualsiasi altra entità ostile nella regione. Io la penso in maniera diametralmente opposta".