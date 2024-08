Marola si rifà il look per l’estate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) In attesa della tradizionale festa di San Rocco,siil. Proseguono, infatti, i lavori di miglioramento dell’arredo urbano del paese carpinetano, realizzati grazie al ricavato del mercatino e della pesca a premi dello scorso anno. Al momento è stata sostituita parte della staccionata e riqualificati i tavoli e le panchine dell’area pic-nic di Frazera. Nei prossimi giorni verrà installata una nuova copertura della pergola e sostituita la staccionata dell’area pic-nic di Pian del Lago. E se i visitatori che cercano il fresco in questi giorni caldi, avessero voglia di un buon libro da leggere, anche per quest’anno la Pro Loco ha riproposto l’iniziativa dei libri in regalo: dopo gli oltre 200 volumi regalati la scorsa estate, anche nel 2024 su viale Dante Alighieri è stato allestito un apposito punto dove chiunque può prendere libri usati. Cesare Corbelli