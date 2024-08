Marco Nonno Fdi Napoli | Disabile aggredito violenza inqualificabile

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ho appreso con immenso rammarico la notizia (LEGGI QUI) dell’aggressione accaduta ad un uomo in carrozzella in viale Colli Aminei. Un grosso Suv in sosta ostacolava totalmente lo scivolo per disabili impedendo il passaggio della carrozzella e costringendo l’uomo a fermarsi, dopo aver discusso con la conducente del suv, un’altra persona è intervenuta strattonando ile colpendolo al viso con uno schiaffo, ritengo tale episodio un atto diingiustificato che lascia davvero tanta tristezza, è un avvertimento che deve farci riflettere su quanto la nostra società abbia perduto i suoi valori più profondi della solidarietà e del rispetto verso il prossimo”. Così il presidente del coordinamento cittadino di Fdi