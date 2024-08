Le incertezze del futuro I carristi cantano tempi duri Ma l’arte porta conforto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) C’è tanta incertezza verso unpieno di dubbi tra i carri di Seconda categoria che sfileranno nella prossima edizione. La guerra sterminatrice, l’emergenza climatica sempre più stringente e una società basata su ritmi frenetici mettono in ginocchio l’uomo. La speranza arriva dale dalla riscoperta della genialità e della bellezza che possono – e dovrebbero – tornare di moda. "Dammi un bacino!" di Priscilla Borri Francesco Nuti, attore, regista, tra i più celebri del cinema italiano, è il protagonista della costruzione. Con i suoi film ha raccontato la comicità e l’irriverenza di noi maledetti toscani. Istrionico, sentimentale e poetico hato in scena il mondo del biliardo con personaggi iconici, come lo Scuro e grandi attori, mettendo in luce le nostre fragilità e debolezze.