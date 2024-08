Lautaro Martinez per il rinnovo | Orgoglioso di continuare all’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 agosto 2024)ha firmato ildi contratto con l’Inter e rimarrà in nerazzurro fino al 2029. Il calciatore ha pubblicato una foto su Instagram. ANNUNCIO – Il 12 agosto 2024 sarà ricordato per tantissimo tempo tra i tifosi dell’Inter. Questo è il giorno in cui capitanha rinnovato il suo contratto per il club nerazzurro, che così rimarrà il suo per altri cinque anni. Milano è casa per il Toro, che ha voluto fortemente la permanenza accettando un accordo da 9 milioni di euro a stagione. Il bomber ha pubblicato una foto per esprimersi a riguardo.ha scritto questo sotto le immagini: «Cari nerazzurri i nostri cuori continueranno a battere insieme.