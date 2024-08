La notte di Ferragosto a Rimini? Costa anche mille euro I prezzi degli hotel

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024), 12 agosto 2024 – Misano è la regina del, almeno prendendo in considerazione l’occupazione alberghiera. Con una percentuale di riempimento del 98% al 15 agosto (solo trehanno ancora posto) e del 95% nel fine settimana (15-18 agosto), gli alberghi e i B&b misanesi staccano quelli di Cattolica (che hanno percentuali del 96 e 95%), di Bellaria (95 e 91%),(91 e 86%), Riccione (90 e 83%). Le tariffe più convenienti? Si trovano a San Giuliano mare o Rivabella. Ipiù alti per? A Riccione e Marina centro. Con la settimana turistica più calda dell’anno alle porte, abbiamo dato un’occhiata ai principali siti di prenotazione. Abbiamo usato, come termine di paragone, una famiglia composta da due adulti e un bambino di 10 anni verificando la disponibilità di una sola(quella del 15 agosto) o di un intero weekend.