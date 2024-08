La Grecia brucia incendio minaccia Atene Migliaia di persone in fuga

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Roma, 12 agosto 2024 – Caldo estremo e vento forte alimentano le fiamme alle porte di. Una serie di incendi che ha costrettodiad abbandonare le loro case e fuggire seguendo le indicazioni diramate dalla protezione civile. Fiamme che in particolareno la città di. Diverse città della periferia della capitale greca sono state evacuate e decine di case sono state divorate dalle fiamme. In particolare gli incendi hanno raggiunto lo storica città di Maratona. La protezione civile greca ha ordinato l'evacuazione di diverse località alla periferia nordorientale dite da un violentoscoppiato domenica e ancora in espansione. A house burns during a wildfire in Varnavas, north of Athens, on August 11, 2024.