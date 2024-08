Inter il calciomercato non è concluso | due ruoli e un filo conduttore – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’intende concludere il suoestivo con due colpi in grado di garantire a Simone Inzaghi quelle pedine richieste per aumentare la competitività della squadraista. L’IDEA – L’ha ancora due colpi da poter assestare nel finale della finestra estiva di. In particolare, come segnalato da Sport Mediaset, l’attenzione è riversata sull’ingaggio di un braccetto di sinistra o esterno di sinistra in grado di rappresentare il sostituto materiale di Carlos Augusto, a seconda della posizione in cui lo si vorrà schierare nel corso della stagione, e sull’acquisto di un attaccante futuribile con cui completare il reparto.