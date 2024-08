Il turismo risplende con hotel 5 stelle in Toscana

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 12 agosto 2024) Come negli anni precedenti, anche l’estate 2024 è dedicata aldi prossimità. Scoperto in era pandemica, il viaggio di lusso in Italia è diventato sinonimo di bellezza e servizio impeccabile a pochi chilometri da casa. Ecco che anche quest’anno si prevedono grandi numeri di turisti italiani nei tantidella. Ma anche chi viene dall’estero troverà qui quello che viene definito il lifestyle italiano, la famosa Dolce Vita che si rincorre tra angoli bucolici e città d’arte. Le strutture ricettive di lusso puntano a una bellezza mozzafiato, a un servizio di altissima qualità e a un giusto compromesso tra relax e avventura. Dove vanno i turisti in? Ildi lusso si divide in diverse tipologie in base alla preferenza degli ospiti, al loro desiderio di scoprire nuove terre o di rivisitare i luoghi della propria infanzia.