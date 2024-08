Il caldo non si placa ma c’è anche rischio temporali | allerta in 3 regioni quali

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 12 agosto 2024) Per martedì 13 agosto, la Protezione Civile ha diramato un’meteo gialla peridrogeologico in alcunedel Nord Italia. L’riguarda specifiche aree di Piemonte, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta. Durante la settimana che ci condurrà a Ferragosto, il Paese sarà interessato da un’ondata ditorrido con temperature in aumento e condizioni di afa in molte. Tuttavia, lesettentrionali potrebbero sperimentareche potrebbero causare problemi idrogeologici, motivo per cui è stata emessa questa