Giustizia per Omar | striscioni e magliette al funerale del 23enne di Bollate morto dopo il pestaggio in discoteca

(Di lunedì 12 agosto 2024)(Milano), 12 agosto 2024 – “per”, così recita appeso sulla cancellata della chiesa di Sant’Antonio adove si svolgono i funerali diBassi. Il ragazzo,a 23 anni nei primi giorni di agosto in Calabria, dove si trovava in vacanza, era stato coinvolto il 20 luglio in una rissa in unadi Origgio, in provincia di Varese, dove sarebbe stato picchiato da alcuni buttafuori. Così almeno sostengono parenti e amici del giovane di Cascina del Sole, gli stessi che per l’ultimo saluto di oggi hanno chiesto a tutti, media in primis, contegno e rispetto del dolore. Un dolore immenso, testimoniato dalle lacrime e dagli abbracci. Quasi tutti i presenti indossano una maglietta bianca con stampata una foto in ricordo del giovane, grande tifoso interista, descritto come generoso e sempre disponibile con tutti.