Formazioni ufficiali Salernitana-Spezia trentaduesimi Coppa Italia 2024 2024

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ledi, valida per idella/2025. Si preannuncia equilibrato l'incontro tra due squadre che fino a poco tempo fa erano in Serie A e sperano di ritornarci al più presto. L'obiettivo, al momento, è però quello di superare il turno e andare a sfidare l'Udinese, con gli ottavi contro l'Inter sullo sfondo. Di seguito, le scelte dei due allenatori.: Sepe, Daniliuc, Bronn, Velthuis, Njoh, Maggiore, Amatucci, Coulibaly M., Valencia, Dia, Sfait: In attesa