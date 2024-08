Dopo quasi 4 anni Donald Trump torna su X | ecco cosa ha scritto | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) L'ex presidente degli Stati Uniti,, èto a scrivere un messaggio sulla piattaforma X per la prima dalla sua rimozione, avvenuta in seguito all'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. "State meglio adesso rispetto a quando ero presidente? La nostra economia è in frantumi. Il nostro confine è stato cancellato. Siamo una nazione in declino. Rendi il sogno americano di nuovo ACCESSIBILE. Rendi l'America di nuovo SICURA. Rendi l'America di nuovo GRANDE!", scrive il candidato repubblicano sul suo account X, ripristinato nel novembre 2022che Elon Musk ha acquisito la società. Tuttavia finora, salvo qualche condivisione di contenuti, l'ex presidente si era astenuto dal pubblicare nuovi messaggi, prediligendo il social Truth, da lui stesso fondato.