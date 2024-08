Domenica c’è l’Udinese Bologna identità cercasi Ora Italiano va di fretta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Gira una gag in queste ore sui social: tre anni alla Fiorentina perdendo tre finali su tre e dopo un mese alha già alzato al cielo un trofeo. Se dalle facezie passiamo alle analisi serie va da sé che battere ai rigori il Mallorca sia una piccola botta di ottimismo dopo i quattro gol incassati in un’ora dal Bochum nel triangolare di fine ritiro. L’impressione, però, è che ilche sabato ha conquistato il trofeo ‘Città di Palma’ sia una squadra ancora lontana da quella che ha in testa Vincenzouna volta che avrà recuperato tutti gli infortunati (discorso a parte per Ferguson, che non sarà pronto prima di ottobre) e dopo che gli ultimi arrivati avranno fatto qualche allenamento col gruppo.