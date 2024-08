Da Parigi un salto di qualità nell’attacco alle donne | Roccella | Si rischia un nuovo patriarcato

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 12 agosto 2024) Dalla sua pagina Facebook, e da un lungo intervento sul sul Giornale la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia, sferra un duro attaccoOlimpiadi digiunte a conclusione. Quel che rimane di esse, sottolinea, è che “hanno segnato undi”. E fa il punto sulla questione mettendo insieme diversi aspetti andati in scena a2024.: “Al’attaccoha cercato una legittimazione planetaria” “Nel cuore dell’occidente – scrive– un’atleta afghana della squadra dei rifugiati è stata squalificata per aver mostrato la scritta ‘Liberate leafghane.