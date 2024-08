Conte riduce il campo largo | Mai con Renzi ha capacità demolitoria e ricattatoria

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 12 agosto 2024) Matteonelcon Pd e M5S? Se ieri Nicola Zingaretti non aveva chiuso questa ipotesi oggi arriva il no secco del leader grillino Giuseppe. L’ex presidente del Consiglio in un’intervista a La Stampa spiega: «Il nostro dna ci spinge a costruire questo progetto con la massima lealtà e spirito autenticamente unitario. Proprio per questo sarà impossibile offrire spazio a chi, negli anni, non ha mai mostrato vocazione unitaria ma solo». E non si fida del leader di Italia Viva: «Assolutamente no, e non è una questione personale. Non mi posso fidare di chi da tempo più che politica fa affari in giro per il mondo. La somma aritmetica poi non funziona: persone così invise portano qualche voto e ne tolgono molti di più».