Come combattere il caldo con il cibo | ecco i 5 consigli della nutrizionista

(Di lunedì 12 agosto 2024) Alcune scelte alimentari possono aiutare ad affrontare meglio questo agosto torrido, diventando utili alleati contro la spossatezza. Il primo comandamento secondo Francesca Paparella, biologadel Centro Diagnostico Italiano a Milano e a Pavia, è “bere, bere, bere”. “È necessario consumare almeno 1 litro e mezzo, due litri di acqua perla disidratazione. Sì anche alle tisane fredde e alle acque aromatizzate con cetriolo, ananas o foglie di menta lasciate in frigo per una notte che oltre ad aggiungere sapore posseggono vitamine e micronutrienti. ”. Brutte notizie per gli amanti dell’aperitivo: “Il consumo di alcol è sato, soprattutto nelle ore più calde. Il discorso vale anche per la birra, non solo i superalcolici. Meglio optare durante l’happy hour per i centrifugati di frutta e verdura,un succo di pomodoro.