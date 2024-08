Chiara Ferragni senza filtri | eccola al naturale

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 12 agosto 2024)si sta godendo la sua estate da single. L’imprenditrice digitale, infatti, sta dedicando tutto il suo tempo e le sue energie ai suoi figli, alla famiglia e agli amici, che non l’hanno abbandonata in questo momento complicato, dopo la fine del suo matrimonio con Fedez. E non manca l’occasione nel bel mezzo delle vacanze di mostrarsi anche totalmente al. Sempre impeccabile nei suoi look, ancheha compreso che a volte è bello anche lasciarsi andare e rendere pubbliche le proprie imperfezioni. Un messaggio reso pubblico già da altre influencer ancor prima di lei. Ma seppur in ritardo, l’imprenditrice digitale non manca l’appuntamento. E proprio nel bel mezzo dell’estate regala al suo pubblico social uno scattotrucco e, ma splendida come sempre.