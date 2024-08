Chi è Lorys Bellapianta il ragazzo di Busto morto in Puglia sbalzato fuori dall’auto in corsa | aveva appena perso il papà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024)Arsizio, 12 giugno 2024 – La passione per le moto, gli amici, il mare. La voglia di divertirsi e di vivere a pieno la vita. Il legame con la famiglia, i fratelli Devis, Andrea ed Elena e la mamma Raffaella. Ancora più forte dopo che,due settimane fa,il padre. Il destino si è accanito in modo particolarmente feroce con, ilin provincia di Brindisi questa notte, catapultatodall’abitacolo dell’auto nella quale si trovava assieme ad altri tre amici con i quali stava trascorrendo una vacanza al mare ina Marina di Carovigno. Una malattia incurabile gliportato via ilalla fine di luglio, neanche sessantenne. “Questa vacanza assieme agli amici era un modo per distrarsi, per provare a lenire il dolore per la morte inaspettata del padre”, raccontano gli amici.