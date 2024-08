Cantieri in agosto a Milano | la mappa dei lavori e dei disagi quartiere per quartiere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024)– Riqualificazioni di strade, un’accelerata suiin corso, piazze che cambiano pelle., quando il traffico milanese rallenta, diventa il momento perfetto per gli interventi viabilistici. Alcunisono stati programmati apposta d’estate, come quello sul cavalcavia del Ghisallo che prevede la riduzione a una sola corsia per senso di marcia per tutto il mese persulle carreggiate: manutenzione dei new Jersey, sostituzione dei giunti, rifacimento della pavimentazione e dell’impermeabilizzazione della struttura. Ancora, in via Lorenteggio e in piazza Frattini, dove presto apriranno le nuove stazioni M4, è in corso il livellamento e l’asfaltatura della piazza, con posa di castellane per la sicurezza di pedoni e ciclisti (termine previsto: fine settembre).